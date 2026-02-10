本間忍調教師＝美浦＝は、２月１０日の東京１２Ｒで管理するキタノライブリー（牝４歳、父アジアエクスプレス）が勝利。０２年３月１６日の初出走から４９７７戦目でＪＲＡ通算２００勝を達成した。現役１０９人目。これまで１６年サウジアラビアロイヤルＣ、東京スポーツ杯２歳Ｓ（ともにブレスジャーニー）の重賞２勝を挙げている。本間忍調教師「時間はかかってしまいましたが、積み重ねの社会ですけれども、馬主さんもよ