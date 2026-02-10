山登志浩さん（中道・前）「声なき声、本当に困っておいでのみなさん、働くみなさん、ごくごく普通に暮らしていきたいと願っている大勢のみなさんの期待を背負っていると自負をしています。絶対に負けられません！」選挙戦最終日の7日。雪が降りしきるなか訴えていたのは、新党の中道改革連合から立候補した前職の山登志浩さん46歳。山さん「いくら熱い訴えをしても雪はなかなか解けませんね。まさにこれがね理不尽な選挙の象徴だ