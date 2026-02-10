おととい行われた衆議院選挙の富山1区では、自民・元職の中田宏さんが新党の中道・前職の山登志浩さんを大差で破り当選しました。勝敗を分けたシーンを12日間の選挙戦から振り返ります。「バンザーイ、バンザーイ」富山1区で当選した自民党・元職の中田宏さん（61）。喜びに包まれた当選からわずか3週間余り前。中田宏さん「おはようございます」自民党の県連と富山市連は前職の田畑裕明さんではなく富山での政