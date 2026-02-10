将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が10日、大阪府高槻市で第19回朝日杯将棋オープン戦決勝・準決勝の前夜祭に伊藤匠2冠（23）、佐藤天彦九段（38）、阿部健治郎七段（36）と出席した。藤井は3年ぶり5回目の優勝を目指して準決勝で佐藤、勝てば伊藤、阿部の勝者と決勝で対戦する。前夜祭のあいさつでは「1回戦が非常に苦しい将棋で、高槻への道は断たれたかなと思った」と苦笑いで振り返った。過去18回は東京・有楽町開