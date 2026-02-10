人里に現れたサルが食べ物を求めて住宅に侵入です。富山市大山地域の住宅街できょう、複数のサルが住宅の窓ガラスを割って侵入し、窓際にあった干し柿を食べる様子を視聴者が撮影しました。きょう正午ごろ。富山市大山地域の住宅街で住宅2階の窓に器用によじ登るサルたち。そして窓のガラスを割って外し網戸を勢いよく開けます。侵入したサルは窓際に干してあった干し柿を手に取り、食べ始めました。サルは合わせて4匹。親子とみら