【北京共同】トヨタ自動車は10日までに、人工知能（AI）などで無人走行を実現する「ロボタクシー」の量産を中国で始めたと発表した。中国企業の小馬智行（ポニー・エーアイ）と共同開発し、年内に大都市で1千台規模を配備する。