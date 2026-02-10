衆議院選挙の結果を受けて自民党県連は先ほど会合を開き、県連会長に富山3区選出の橘慶一郎さんを再び選びました。一方で県連の役職を外されている田畑裕明さんの処遇については結論が出ませんでした。きょうは県連所属の県議会議員が集まって、富山市で会合を開きました。おととい行われた衆議院選挙で自民党は県内3つの選挙区を独占したうえ、比例代表北陸信越ブロックでも単独立候補した2人が当選し、県関係で合わせて5人が当選