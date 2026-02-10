ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、フリースタイルスキーの男子モーグルで予選１回目が行われ、３大会連続出場で前回北京大会「銅」の堀島行真（トヨタ自動車）（２８）が唯一の８０点台となる８５・４２点で１位となり、１２日の決勝進出を決めた。残る日本勢はいずれも初出場。島川拓也（日本仮設）（２７）が７４・８２点で１３位、藤木豪心（イマトク）（２８）が７３・６８点で１４位、西沢岳人（リステル）（２６