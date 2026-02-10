お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、嶋佐和也が９日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨークＯｆｆｉｃｉａｌＣｈａｎｎｅｌ」を更新した。この日は、お笑いコンビ・いぬの有馬徹、太田隆司をゲストに招いた。有馬は、昨年の「キングオブコント」準々決勝の直後にＳＮＳで観客のマナーに対して苦言を呈して大炎上したことを述懐。有馬は「本当に大人げなかったわ。俺、初めて炎上した…」と切り出し、ネ