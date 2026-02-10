【SVリーグ】日本製鉄堺ブレイザーズ 0ー3 大阪ブルテオン（2月7日・男子第13節）【映像】相手コートで…あり得ない超絶プレー男子バレーで、ボールを追いかけてネットを越え、相手コートでまさかの超絶プレーが披露された。超絶プレーに「思った以上にやばすぎる」「ご飯三杯いける」など驚きの反響が相次いだ。2月7日に大同生命SVリーグ男子の第13節が行われ、大阪ブルテオンは敵地で日本製鉄堺ブレイザーズと対戦。オールス