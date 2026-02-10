女優永瀬莉子（23）が10日、12日に東京・代官山にオープンする高級ブランド、ディオールの新コンセプトストア「ディオールバンブーパビリオン」オープンイベントに出席した。春夏コレクションのワンピースにパンプス、「ディオールトリアノン」のバッグを手に登場。「チェック柄が印象的なワンピースでお気に入りです。同じ柄のパンプスも履いて、統一感もすてきだなと思っています。ワンピースのリボンも新デザイナーのジョ