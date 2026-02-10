衆議院選挙での大勝は、自民党にとってことし5月の県知事選挙に向けた弾みとなりました。自民党が現職・花角知事の続投を求め続ける一方、大きく議席を減らした「中道」はどう動くのでしょうか。衆院選で自民党の候補を支援しようと県内各地を駆け回った花角知事。選挙戦最終日にも応援に駆け付けマイクを握りました。〈花角知事〉「人の輪を作ることが一番重要なんです」続投を求める自民党の「輪」は既に出来上がっています。〈