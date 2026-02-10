同じタブレット端末なのに、画面によってプラスとマイナスの配置が逆転-。飲食店の注文用タブレットで見つけた「統一性のないUI（ユーザーインターフェース）」を指摘したXの投稿が話題となっています。投稿したのは、ゲーム開発会社サイバーコネクトツーの代表取締役である松山洋さん（@PIROSHI_CC2）。「世の中のこういう端末のプラスとマイナスの左右逆配置だったり、同じ端末内での不統一とか色々気になっちゃうんですよね」