「無骨な外観」×「カフェのような内装」のギャップが素敵アジア最大級のキャンピングカーの祭典、「ジャパンキャンピングカーショー（JCCS）2026」が2026年1月30日から2月2日の4日間にかけ、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されました。展示ホール1から6までを使用した広大な展示スペースには、出展者数180社・450台以上のキャンピングカーが集結し、多くの来場者の目を楽しませていました。【画像】超カッコいい！ これが