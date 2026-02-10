◆ソフトバンク春季キャンプ（10日、宮崎）岩崎峻典投手（23）が内角攻めの徹底を誓った。B組（2軍）であった実戦形式の打撃練習「ライブBP」に初登板し、打者3人（1人2回ずつ）に対して1安打1四球、3三振。「（打者に）内角を見せることで、三振にもなった」と手応えを口にした。育成の大泉周也、鈴木貴大、大友宗と対戦。体のバランスを意識したため、最速は142キロだったが、内角攻めもあって打者を打ち取った。奥村政稔2