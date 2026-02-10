GTVニュース 前橋市や太田市などにある高齢者施設で食事をした利用者４１人が下痢やおう吐などを訴え、県は施設内で調理された食事を原因とする食中毒とみて、給食業者を１０日から３日間の営業停止としました。 １０日から３日間の営業停止となったのは、桐生市境野町にある給食業者ニコニコキッチンすまいるです。 県によりますと、今月３日、桐生市内の高齢者施設から「施設内でおう吐や下痢などの患者が増えてい