プロ野球のＢＣリーグ群馬ダイヤモンドペガサスは長大聖投手が韓国のプロ野球チーム、蔚山ホエールズへ移籍すると発表しました。 長大聖投手は北海道登別市出身の２６歳、２０２４年シーズンからペガサスでプレーしていました。１８８センチの長身から投げおろす力強いストレートや切れ味鋭いスライダーが武器です。昨シーズンは１５試合に登板し防御率は３．０９、リーグ