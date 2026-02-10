１０日未明、千代田町で住宅１棟を全焼する火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 火事があったのは、千代田町舞木の無職、杉嵜一美さん（８２）方です。警察によりますと、１０日午前０時半ごろ近くに住む男性から「家の２階から炎が出ている」と１１９番通報がありました。消防が駆け付け、火は約４時間後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅１棟が全焼し焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかりました