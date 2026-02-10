群馬県庁 県内でインフルエンザの患者数が増えたとして県は１０日、２回目の警報を出しました。１つのシーズンに２回の警報が出されるのは、１９９９年の調査開始以来、初めてだということです。 県によりますと、今月２日から８日までの１医療機関あたりのインフルエンザ患者の報告数は３１．１３人で、国の基準である３０人を超えました。これを受け県は今日付けで、今シーズン２回目のインフルエンザの警報