県と医療関係者でつくる「ぐんま地域医療会議」は、新年度の医師適正配置方針を発表しました。群大病院が東吾妻町の原町赤十字病院と高崎総合医療センターに、小児科医を１人ずつ派遣します。 県や群馬大学、県医師会などでつくる「ぐんま地域医療会議」は、２０１８年から適正な医師の配置に向けた方針の作成を行っていて、１０日、県庁で新年度の方針を発表しました。 新年度の方針は、吾妻圏域における小児医療の診療体