８日投開票された衆議院選挙の県内の小選挙区で当選した５人に、当選証書が付与されました。 衆院選の当選証書付与式には、群馬１区で４選を果たした中曽根康隆さんと、３区で６選を果たした笹川博義さん、それに当選者の代理人が出席しました。式では県選挙管理委員会の片野清明委員長からそれぞれに当選証書が手渡されました。 今回の衆院選では、県内５つの小選挙区にあわせて１７人が立候補し、いずれも自民党の前職が当選し