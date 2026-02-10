北海道・網走警察署は2026年2月9日、オホーツク総合振興局管内に住む50代の男性が現金合計約850万円をだましとられる、SNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、2025年11月ごろ、男性がSNS上で投資に関するポップアップ広告をクリックすると、投資アシスタントをかたる者が属する投資勉強会のLINEグループに登録され、投資サイトへの入会をすすめられたということです。男性は投資サイトに入会