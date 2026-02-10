『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「あわや…小型機が道路に不時着車に衝突エンジントラブルか」についてお伝えします。◇アメリカ・ジョージア州で小型飛行機が不時着したのは、一般の道路。着陸後に車にぶつかって、小型機は停止。小型機は前方部分が激しく損壊し、衝突された車は、後方が原形をとどめないほどつぶれています。アメリカメディアによると、パイロットと訓練生が搭乗した訓練中の小型飛