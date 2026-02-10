◇フリースタイルスキー 男子モーグル予選1回目（大会5日目/現地10日）予選1回目で上位10位タイに入れば、12日の準決勝進出が決定。13番目の滑走となった日本のエース堀島行真選手は、華麗で速いカービングターンと難度の高いエアも完璧に決めます。フィニッシュの瞬間、ガッツポーズが飛び出るなど納得の表情を見せると、スコアは85.42で全体トップ。準決勝進出を決めました。日本勢の残り3人、島川拓也選手、藤木豪心選手、西沢