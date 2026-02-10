自民党は１０日、衆院選を受けた特別国会を１８日に召集する方針を野党側に伝達した。召集日に首相指名選挙が行われ、再び首相に指名される高市首相（自民党総裁）は同日中に第２次内閣を発足させる。首相は現在の閣僚を再任し、連立を組む日本維新の会からの起用は見送る方針だ。自民の梶山弘志国会対策委員長が１０日、中道改革連合の笠浩史共同国対委員長と国会内で会談し、召集日を伝えた。会期は７月１７日までの１５０日