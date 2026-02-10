タレントの辻希美(38)が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。受けてみたい美容整形について語る場面があった。動画では辻がメークをしながらトーク。ベースメークを進めながら「なんかさぁ、このクマのさ、脂肪腫だっけ？何て言うの？クマ取りやりたいの」と語った。クマ取りは、加齢によって目立ってくる目の下の脂肪を取り除くことで、クマの原因となる影をなくし改善させる施術。辻は目の下にコンシーラーを塗りながら「