東海地区を中心にタレントとしても活動する愛知・稲沢市議の男が、恐喝容疑で逮捕された。一宮市内の飲食店でオーナー的立場の男と男性客との間にトラブルが発生し、複数回殴ったうえで現金を脅し取った疑いが持たれている。男は容疑をおおむね認めているという。男性の顔などを拳で複数回殴打トレードマークであるピンクのモヒカン頭で踊る男。恐喝などの疑いで逮捕された愛知・稲沢市の市議会議員・山田崇夫容疑者（43）だ。事件