サイボウズとそのマレーシア法人である「Kintone Southeast Asia Sdn. Bhd.」は2月10日、マレーシアで「kintone」の広告キャンペーンを開始したことを発表した。CRM（Customer Relationship Management：顧客管理）の業務効率化をテーマに、"Goodbye, work stress. Hello, Kintone!" と銘打ち、ミュージカル調の動画広告の2月公開を皮切りに、OOH（Out of Home：屋外広告）、ラジオ、SNSなど複数の媒体で順次展開する。煩雑なデー