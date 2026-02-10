2010年バンクーバー五輪の男子フィギュアスケートで銅メダルを獲得した、プロスケーターの高橋大輔さん（39）がプロデュースするアイスショー「滑走屋」が、2026年3月に福岡で上演される。公式インスタグラムは2月8日、高橋さんの新ビジュアルを公開した。「めちゃくちゃカッコいい」の声新ビジュアルで高橋さんは、白のスーツに白のインナーという出で立ち。肌や髪、背景まで、全体的に白みがかった仕上がりになっている。コメン