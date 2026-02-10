自民党の歴史的圧勝となった今回の衆院選。高市政権継続で鹿児島にどのような影響が考えられるのでしょうか。政治学の専門家や街の人に聞きました。 「国民との約束を実現していく、私はその先頭に立ってやりぬく」 9日夜の会見で公約の実現に意欲的な姿勢を見せた高市総理。 街では、高市政権に期待を寄せる声が聞かれました。 （高校3年生）「XやTikTokで『サナ活』が流行っている。飲食店で（バイトしている）時給をあげて