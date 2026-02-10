鹿児島県の新年度当初予算案がきょう10日発表されました。総額9207億円余りで、2年連続のプラス編成となりました。 新年度は日本一になった「お茶」に力を入れていきます。 （塩田知事）「人口減少社会の中で、地域の活力を維持発展させていく」 県の新年度一般会計当初予算案は総額9207億2400万円で、今年度を8%上回り2年連続のプラス編成となりました。予算規模では、過去6番目に高い水準です。 職員給与の増加などで人件