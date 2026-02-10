ドル円、下値広げる一時１５５．０５レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は一時155.05レベルと本日の安値を再び更新している。全般に円高圧力が再燃しており、ポンド円は安値を211.90レベルに広げている。ユーロ円は安値更新には至っていないが、184.80付近へと再び軟化し、本日安値184.68レベルに接近している。 USD/JPY155.13EUR/JPY184.79GBP/JPY211.99