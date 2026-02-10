巨人の岡田悠希外野手（２６）が１０日、２軍キャンプで最後まで居残って、特打で振り込んだ。全体練習が終了した午後３時３０分過ぎから若林、郡とともに午後４時５０分まで打ち込んだ。現役時代は安打製造機として鳴らした石井琢朗２軍監督からはバットの軌道のイメージ作りについて直接指導を受け、フォロースルーでバットをバックネットに向かって投げるなどの練習にも取り組んだ。「ボールに対して打ちに行っていたが、