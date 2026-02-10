中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月10日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は10日の記者会見で、日本の高市早苗首相が9日、「中国との対話にオープンだ」と発言したことについて問われ、中国は厳正な立場を繰り返し示してきたと述べた。その上で「真の対話は、相手への尊重と合意の順守を基礎とすべきだ。口では対話を唱えながら、行動では対抗に走るのであれば、そのような対話は誰にも受け入れ