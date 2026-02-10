ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛選手が金メダルを獲得しました。村瀬選手には、富山とのつながりがありました。村瀬選手は立山町にある施設を夏場の練習の拠点にしていました。 金メダルには「立山パワー」が大きく貢献しました。日本時間のけさ行われたスノーボード女子ビッグエア決勝。前回・北京大会で銅メダルの村瀬心椛選手。実況「82.5以上ですとトッ