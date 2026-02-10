俳優神木隆之介（32）が10日、所属事務所の公式サイトを通じ、一般女性との結婚を発表した。「ご報告平素よりお世話になっております。この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と発表した。神木は1993年（平5）5月19日、埼玉県生まれ。95年にCMデビューし、99年TBS系「グッドニュース」でドラマデビュー。05年主演映画「妖