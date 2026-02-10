気象庁によりますと本州南岸を進む低気圧の接近に伴い、あす（11日）午前中は東日本～北日本の山地で湿った雪の降る所があるということです。 あす11日（祝）「近畿地方は広い範囲で本格的な雨の見込み」大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の１時間ごとの雪雨シミュレーション＆16日間天気予報 また、北海道を通る低気圧の接近と通過後の寒気の流入に伴い、10日夜から12日 かけて北日本は降雪の続く所があり、北