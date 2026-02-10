CLASS SEVENが、2ndシングル『心にキスをした』を4月6日にリリースする。 （関連：【画像あり】CLASS SEVEN、2ndシングル『心にキスをした』3形態のジャケット写真） 本情報は、2月10日19時より公式YouTubeチャンネルで行われた生配信で発表されたもので、20時よりTOBE OFFICIAL STOREにて予約受付が開始となった。 本作は初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、ジャケットワ&