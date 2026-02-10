DJIは、奥行き約30cm・重量11.5kgの小型ポータブル電源「DJI Power 1000 Mini」を2月10日（火）に発売した。価格は5万3,460円。 中核モデル「DJI Power 1000」（1,024Wh）の約半分の体積となる外形寸法314×212×216mmの本体に、1,008Whのバッテリーを搭載。サイズが類似する「DJI Power 500」（512Wh）の約2倍となるバッテリー容量を実現した。 デジタルカメラなら約53回充電できるとしている。最大連