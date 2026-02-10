マンチェスター・ユナイテッドのOBである元ブルガリア代表FWディミタール・ベルバトフ氏が、古巣を率いるマイケル・キャリック暫定監督の正式就任や手腕について意見を述べた。10日、大手メディア『ESPN』がコメントを伝えている。キャリック暫定監督は、1月5日に解任されたルベン・アモリム前監督の後任として1月13日に暫定監督として就任。すると、プレミアリーグ第22節でマンチェスター・シティとのダービーマッチを2−0で