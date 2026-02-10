タレント・北斗晶（58）が10日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演し、引っ越したくない理由について語る場面があった。番組では「引っ越し」というテーマでトークを行った。そこで埼玉県に一軒家を構える北斗は「大変だよね。もう25年以上住んでるから、ものがいっぱいでさ。考えただけで恐ろしい。引っ越さないけど」とコメント。これを聞いた作家・岩下尚史氏は「お金あるなら、業者に頼んだ方が