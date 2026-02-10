アナウンサーが気になる現場で見てきた旬な情報をお伝えする「バミる！」広島にエディオンピースウイング広島が誕生して2年経ちましたが、実は全国でもサッカー専用の建設が相次いでいます。今回のテーマは「スポーツツーリズム」 。スポーツの参加や観戦を目的として地域を訪れ、観光・食・文化を体験する新しい旅行スタイルです。その中でも、今注目を集めているスタジアムを、有田優