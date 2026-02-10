NPB史上最年長の50歳で現役引退した元中日の山本昌氏（60）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。日大藤沢時代を振り返り、サプライズだった中日のドラフト指名は断るつもりだったが…。日大藤沢ではベスト8で終わったが、神奈川選抜で社会人相手に好投したことで、一躍プロのスカウトに注目される存在となった。だが、自身はプロなどまったく考えてなかった。教師を目指して日大進学も決めていた。