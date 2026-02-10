2月9日、NHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを務めている郄石あかりが、Instagramで、同作の撮了を報告した。「スタッフに祝われながら、くす玉の下で花束を掲げる様子などの動画も公開されています。郄石さんの表情はとても明るく、この撮影がいかに楽しかったかが伝わってくるものですね。ドラマも終盤戦ですが、彼女の朝ドラヒロインとしての演技を観られるのも、あとわずかとなっています」（芸能記者