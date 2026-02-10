化粧品大手の資生堂は去年1年間の決算を発表し、最終損益が2年連続で赤字となりました。一方、今年1年間については黒字に転換すると見込んでいます。資生堂が発表した去年1月から12月の決算によりますと、最終損益は406億円の赤字となりました。赤字は2年連続です。アメリカの化粧品ブランドの販売不振などにより468億円の減損損失を計上したほか、希望退職に伴う費用として31億円を計上するなど合わせて733億円の損失が業績を押し