声優総合情報誌『声優グランプリ』3月号が10日に発売された。名物付録「声優名鑑2026 女性編」は、史上最多掲載となった昨年の1099人に続き1135人掲載されており、掲載人数は15年連続で史上最多を更新した。これは初めて付録になった2001年の女性225人から5倍に増加しており、編集部は「アニメ人気を支える傍ら、TV番組やCMへの声優起用も増え続け、活躍の場は今なお拡大している」と昨今の声優需要を説明した。【写真】女性声優