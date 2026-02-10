■ミラノ・コルティナオリンピック™ショートトラック男子1000m予選（日本時間10日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？日本勢、ショートトラック28年ぶりのメダル獲得を目指し、3大会連続出場の吉永⼀貴 （26、トヨタ⾃動⾞）と2大会連続出場の宮⽥将吾 （23、⽇本通運）が男