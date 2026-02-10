今回の選挙で圧勝した自民党。JNNが出口調査により独自に分析したデータを読み解くと、自民党がなぜ圧勝したのかが見えてきました。【データで見る】年代別の比例の投票先「政策というより、高市総理のイメージ戦略がうまくいった」井上貴博キャスター:年代別の比例の投票先を見ていきます。【年代別比例の投票先】※JNN出口調査より▼18、19歳：自民43％、維新8％、中道7％、国民15％、参政10％、みらい8％▼20代：自民38％、中道