Image: Storagellc こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャンプやお墓参りなどで火が必要なとき、ライターだと頼りないってことありませんか。でもガスバーナーだと大げさというか……。そんなニーズを満たしてくれそうなのが「T Torch（ティートーチ）」かもしれません。ミニ金槌のようなサイズ感で約1300度の集中炎を生み出すガストーチです。一