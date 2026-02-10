【モデルプレス＝2026/02/10】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。テグ編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、2月9日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“りくと”こと森本陸斗（もりもと・りくと／16）、“もか”こと代田萌花（だいた・もか／16）が、モデルプレスのインタビューに応じ、継続を経ての成立や交際の近況などを語ってくれた。【写真】「今日好き」付き合いたて美男美女カップ